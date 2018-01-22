Семь брянских наркодилеров предстанут перед судом

Брянский следком завершил расследование уголовного дела в отношении семи жителей областного центра возрастом от 17 до 25 лет, обвиняемых в сбыте наркотиков, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

История продолжалась в январе и феврале 2017 года. Молодые люди занимались распространением наркотиков с помощью «закладок» в Клинцах и Брянске. К «ремеслу» один из участников банды приобщил 17-летнюю девушку, дав ей обещание, что такие действия будут безнаказанными благодаря мерам конспирации, которые у них используются. Она согласилась.

Вскоре деятельность банды пресекли правоохранители.

Троих парней и четырех девушек обвинили в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, совершенном в составе организованной преступной группы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Одному из соучастников предъявили еще и обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления по ч.4 ст.150 УК РФ.

После того как сторона защиты ознакомиться с материалами уголовного дела, его передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.

«Фигурантам уголовного дела грозит от 10 до 20 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе следкома.