Семь брянских наркодилеров предстанут перед судом
Брянский следком завершил расследование уголовного дела в отношении семи жителей областного центра возрастом от 17 до 25 лет, обвиняемых в сбыте наркотиков, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
История продолжалась в январе и феврале 2017 года. Молодые люди занимались распространением наркотиков с помощью «закладок» в Клинцах и Брянске. К «ремеслу» один из участников банды приобщил 17-летнюю девушку, дав ей обещание, что такие действия будут безнаказанными благодаря мерам конспирации, которые у них используются. Она согласилась.
Вскоре деятельность банды пресекли правоохранители.
Троих парней и четырех девушек обвинили в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, совершенном в составе организованной преступной группы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Одному из соучастников предъявили еще и обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления по ч.4 ст.150 УК РФ.
После того как сторона защиты ознакомиться с материалами уголовного дела, его передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.
«Фигурантам уголовного дела грозит от 10 до 20 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе следкома.
Новости регионов
Молодой предприниматель Валентин Немченков из Дубровского района в конце 2017 года на расширенном заседании совета БРО «ОПОРЫ РОССИИ» был принят в ряды организации. Директор ООО «Нем-А» видит в «ОПОРЕ» настоящую поддержку малого бизнеса на местах.
«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
До конца 2018 года железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги запланировали ремонт 16 железнодорожных переездов, расположенных в Брянской области, и 2 – в Калужской области на станции Сухиничи, которая входит в зону обслуживания Брянского региона МЖД. Работы направлены на повышение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.