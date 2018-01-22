Огнеборцы тушили нежилой дом в Карачевском районе
Нежилое строение, расположенное в деревне Дроново Карачевского района, загорелось 23 января, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре спасатели 42-й части получили в начале одиннадцатого утра. Немедленно по указанному адресу отправились расчеты огнеборцев на двух автоцистернах. Когда они прибыли на место происшествия, нежилой дом размером 9х6 метров охватило пламя. На гашение подали два ручных ствола, также работало звено газодымозащитной службы.
«В 10.54 загорание локализовали, в 11.25 - ликвидировали. Пострадавших не было», - сообщили сотрудники МЧС.
Причину пожара выясняют специалисты.
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