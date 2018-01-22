Под видом «раскрутки» группы в соцсети аферист выманил у брянки 48 тысяч рублей
Брянская полиция направила в суд уголовное дело мужчины, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в отношении жительницы Трубчевского района, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По словам потерпевшей, в одной из соцсетей с ней связался незнакомый мужчина, который предложил за некоторую сумму обеспечить быстрое продвижение ее группы по продаже одежды. После этого в течение нескольких месяцев женщина заплатила ему 48 тысяч рублей.
Подозреваемый присылал ей фото документов о проделанной работе, чтобы потерпевшая ему поверила. Бумаги якобы подтверждали переписку с официальными организациями, с которыми он сотрудничал. Через определенное время женщина осознала, что стала жертвой аферы.
Как выяснили правоохранители, проводившие расследование, мужчина почти не выполнил заявленные услуги, а все его документы были «липовыми». На него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Подозреваемому грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
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