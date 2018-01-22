В Брянске неизвестный водитель сбил на «зебре» школьницу и скрылся

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Молодой предприниматель Валентин Немченков из Дубровского района в конце 2017 года на расширенном заседании совета БРО «ОПОРЫ РОССИИ» был принят в ряды организации. Директор ООО «Нем-А» видит в «ОПОРЕ» настоящую поддержку малого бизнеса на местах.

«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.