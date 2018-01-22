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В Брянске неизвестный водитель сбил на «зебре» школьницу и скрылся

Опубликовано Сегодня, 09:30

15-летняя школьница пострадала в результате ДТП в Володарском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 23 января около 8.45 у дома № 45 по улице Димитрова девятиклассницу школы № 46, переходившую дорогу по «зебре», сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

Школьница получила ушиб и гематому в области левого коленного сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность водителя устанавливается.

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