В Брянске неизвестный водитель сбил на «зебре» школьницу и скрылся
15-летняя школьница пострадала в результате ДТП в Володарском районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 23 января около 8.45 у дома № 45 по улице Димитрова девятиклассницу школы № 46, переходившую дорогу по «зебре», сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.
Школьница получила ушиб и гематому в области левого коленного сустава.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность водителя устанавливается.
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