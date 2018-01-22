Сокамерники обокрали дом матери заключенного, хваставшего богатствами

41-летняя жительница Унечи стала жертвой хвастовства со стороны своего сына-заключенного.

Как сообщили в региональном УМВД, неизвестные ограбили дом женщины, отжав оконную раму. Добычей воров стали 30 тысяч рублей, ювелирные изделия, фотоаппарат и личная коллекция из 15 бутылок элитного спиртного. Размер ущерба составил 190 тысяч рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Новозыбкова 20 и 24 лет. К этому времени их задержали за другое преступление.

Выяснилось, что наводку на дом жительницы Унечи им дал ее сын, с которым они отбывали наказание в одной камере.

«По юношеской наивности или стремясь поднять авторитет в глазах сокамерников, он частенько хвастался, что его мать весьма обеспечена и продолжает копить деньги, чтобы сразу после освобождения подарить ему автомобиль. Парень был настолько неосмотрителен, что озвучил и адрес своего дома», – рассказали в УМВД.

Женщине вернули только фотоаппарат. Деньги молодые люди потратили, элитное спиртное выпили, а сданные в ломбард ювелирные изделия оказались уже переплавлены. Теперь им предстоит компенсировать ущерб.

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