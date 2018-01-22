«Реакция, как у забора»: брянцы обсуждают нелепое ДТП на «Полтиннике»
Брянцы спорят о вине водителей в ДТП на кольце у «Полтинника» в Советском районе.
Видео с места аварии в соцсетях выложил один из очевидцев. «Вечер. Кольцо 50. Осторожно, ругаюсь матом», – пишет он.
На записи видно, как водитель «Лады Гранты» въехал в «ВАЗ-2115», водитель которого затормозил, чтобы пропустить двигавшуюся по кольцу машину.
Пост собрал более сотни комментариев. Мнения интернет-пользователей разделились: одни утверждают, что ДТП спровоцировал резко затормозивший водитель «пятнадцатой», другие называют водителя «Гранты» «оленем», третьи и вовсе винят водителя, ехавшего по кольцу.
«Господа, вот никто не заметил, что красное авто движущееся по кольцу не включило поворотник и тем самым ввело в заблуждение водилу «15-й». Он подумал, что она поедет в сторону таксопарка, и успел вовремя среагировать. Могло быть и хуже», «Нормальные люди перед перекрестком скорость снижают и дистанцию соблюдают», «Просто один дурак резко затормозил, а у второго реакция, как у забора», – пишут брянцы.
По данным ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.
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