Пожарные 11 минут тушили здание в Советском районе Брянска
Днем 24 января произошел пожар в Советском районе Брянска.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу загорелось двухэтажное здание по 1-му Крыловскому проезду. Пожарные добирались до места вызова пять минут, приступив к тушению в 14.48. Потушить пожар удалось спустя 11 минут – в 14.59.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
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