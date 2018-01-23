Пожарные 11 минут тушили здание в Советском районе Брянска

91-летняя женщина получила смертельные травмы, угодив под мусоровоз на улице Маршала Еременко в областном центре 11 сентября 2017 года; уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Гараж, расположенный на улице Заводской в Гагарине, загорелся 23 января, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Покупатели смоленского магазина «Абсолют» пожаловались на приобретенный продукт, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети 23 января.

Вяземская полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в краже золотых украшений, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

3999 рождений было зарегистрировано в Смоленске в 2017 году, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Сафоновские правоохранители задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже из хозяйственного сарая у строящегося дома, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу загорелось двухэтажное здание по 1-му Крыловскому проезду. Пожарные добирались до места вызова пять минут, приступив к тушению в 14.48. Потушить пожар удалось спустя 11 минут – в 14.59.

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Функции Технического центра Интернет передаются дочерней компании «РТК – Центр обработки данных» Общее собрание учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ приняло решение о передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО «Ростелеком». Для обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского сегмента сети Интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней структурой компании ООО «РТК – Центр обработки данных». ООО «РТК-ЦОД» – центр компетенции ГК ПАО «Ростелеком» в области услуг центров обработки данных, облачных сервисов и сетевых технологий.