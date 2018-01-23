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Пожарные 11 минут тушили здание в Советском районе Брянска

Опубликовано Вчера, 17:00

Днем 24 января произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в третьем часу загорелось двухэтажное здание по 1-му Крыловскому проезду. Пожарные добирались до места вызова пять минут, приступив к тушению в 14.48. Потушить пожар удалось спустя 11 минут – в 14.59.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.

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