Мечтающая о муже жительница Дятьково не пожалела украшений на 20 тысяч

35-летняя жительница Дятьково расплатилась золотыми украшениями за магический обряд по привлечению мужа.

В гости к ней пришла знакомая, которая привела с собой еще одну женщину. Компания выпивала, и за рюмкой хозяйка пожаловалась на преследующие ее неудачи в личной жизни. Новая знакомая заявила, что дело в сильной порче, которую нужно незамедлительно снять.

Во время обряда жительница Дятьково сняла и отдала «ведунье» золотые серьги и цепочку стоимостью 20 тысяч рублей, якобы вобравшие в себя порчу. Та завернула украшения в бумажку и бросила на дно пустой бутылки, что-то шепча. Закончив, она поставила бутылку за штору на окно, объявив, что ее нельзя трогать в течение семи дней.

Когда гостьи ушли, обнадеженная владелица золота принялась разглядывать магическую бутылку. Бумажка внутри немного развернулась, и женщина заподозрила неладное.

Забыв про запрет не трогать содержимое бутылки, она все же проверила ее – украшений в бумаге не было.

Позвонив знакомой, она узнала, что снимавшая порчу незнакомка уехала из города в неизвестном направлении.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемую удалось задержать. Ею оказалась 31-летняя уроженка Нижегородской области, ранее неоднократно судимая за кражи и мошенничество. Золотые украшения она продала за 5 тысяч рублей.

По статье «Мошенничество» женщине грозит до пяти лет заключения либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.