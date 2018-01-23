В Брянске ищут водителя, сбившего третьеклассницу школы № 1
ОГИБДД по городу Брянску устанавливает личность водителя, сбившего третьеклассницу 1-й школы в Советском районе, и просит откликнуться очевидцев.
ДТП произошло 20 января около 18.00 у дома № 118 по улице Октябрьской. Девочку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте, недалеко от «зебры», сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП. У школьницы диагностировали ушиб мягких тканей головы.
Очевидцев просят звонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
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