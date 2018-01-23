В Брянске пенсионерку госпитализировали с тяжелым переломом после поездки в автобусе
69-летняя женщина получила тяжелую в травму в автобусе № 25 в Брянске.
24 января около 14.00 в районе остановки по улице Ульянова в Бежице пенсионерка упала в салоне атвобуса. Ее госпитализировали с закрытым переломом переднего края тела L2, сообщили в областной ГИБДД.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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