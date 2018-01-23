Под Брасово занесло «КамАЗ»: 15-летнюю девочку ранило прицепом

15-летняя девочка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Брасовском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, 24 января около 7.30 на улице Транспортной в селе Столбово школьницу сбил 57-летний водитель «КАМАЗ-5320» с прицепом, двигавшийся от Локтя к селу Веребск. Водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, после чего грузовик занесло. Девочку, которая шла по обочине во встречном направлении, задело прицепом, несмотря на то что она попыталась убежать с места аварии.

Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.