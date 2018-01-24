В Климовском районе 27-летний алкоголик убил 90-летнюю самогонщицу
Кровавая драма на алкогольной почве разыгралась в поселке Забрама Климовского района.
Как рассказали в СУ СК РФ по Брянской области, 16 октября пьяный 27-летний житель поселка Лугового пришел в дом 90-летней жительницы поселка Забрама, торговавшей самогоном, и попросил угостить его в долг.
Когда пенсионерка отказалась, тот нанес ей несколько ударов не установленным пока предметом по голове. Пожилая женщина погибла на месте.
Постороннего в доме через окно заметила соседка убитой. Заподозрив неладное, она отправилась за помощью. Подоспевшие соседи нашли хозяйку дома без признаков жизни. Ее гость к этому времени успел скрыться. Вскоре его задержали правоохранители.
Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру.
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