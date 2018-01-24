На трассе под Брянском с грузовика посыпались бревна
ДТП с участием грузовика, перевозившего бревна, произошло утром 25 января под Брянском.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе памятника Водителям с прицепа на трассу посыпались бревна, перегородив проезжую часть. «Памятник Водителям. Прям как в фильме «Пункт назначения», – пишет автор фото.
Проезжавшие мимо водители также рассказали, что на место ДТП оперативно прибыл трактор и машина ДПС.
Информации о причинах инцидента и числе пострадавших пока не поступало.
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