На трассе под Брянском с грузовика посыпались бревна

ДТП с участием грузовика, перевозившего бревна, произошло утром 25 января под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе памятника Водителям с прицепа на трассу посыпались бревна, перегородив проезжую часть. «Памятник Водителям. Прям как в фильме «Пункт назначения», – пишет автор фото.

Проезжавшие мимо водители также рассказали, что на место ДТП оперативно прибыл трактор и машина ДПС.

Информации о причинах инцидента и числе пострадавших пока не поступало.