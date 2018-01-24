В Брянске с крыши пятиэтажки на ребенка посыпались глыбы льда
В Фокинском районе Брянска на ребенка крыши упали глыбы льда.
Ребенок чудом не пострадал. Об этом его мать Ирина Мартыненко рассказала в соцсетях.
ЧП произошло 25 января у пятиэтажного дома № 65 по улице Киевской.
«Прямо позади моего ребенка упал пласт льда толщиной сантиметров 5. Чудо, что он успел отпрыгнуть и не пострадал. Я позвонила в ЖЭК, где мне ответили, что вчера они на этом доме снег с крыш убрали и сосульки на балконе видели. Но очистка балконов – дело собственника, о чем они оставили на каждом подъезде объявления. И все. Но вот упавшие сосульки и лед на этом балконе упали не полностью, а следующий прохожий может и не увернуться. Я позвонила в администрацию, меня выслушали и обещали принять меры. Через два часа мы снова шли мимо, ограждения не было, сосульки так и висели», – говорит Ирина Мартыненко.
«Я тоже проходила там, и сзади на меня тоже упал снег с крыши», – рассказала еще одна местная жительница.
Мать ребенка также отмечает: «Мы пуганы этой жизнью и по улице ходим, глядя одновременно и вверх, и под ноги, и по сторонам. Эти сосульки были не видны, так как висели с другой стороны арки. Во всей этой ситуации возмутил ответ из ЖЭКа».
«Это Брянск – это хардкор», «У нас действуют, только когда кто-то умрет или пострадает», – возмущаются интернет-пользователи.
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