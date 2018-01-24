Под Брянском водитель Nissan Almera сбил 15-летнюю девочку
15-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Брянском районе.
25 января около 19.30 на 146-м километре трассы Орел – Смоленск девочку, переходившую дорогу в неположенном месте, сбил 34-летний водитель Nissan Almera, который ехал в сторону Жуковского района.
Школьница получила линейный перелом затылочной кости, ушиб головного мозга легкой степени и закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации в присутствии родителей она отказалась – медики отпустили ее с назначением лечения.
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В смоленском отделении фонда соцстраха рассказали об изменении размеров пособий в связи с беременностью и родами
Молодой предприниматель Валентин Немченков из Дубровского района в конце 2017 года на расширенном заседании совета БРО «ОПОРЫ РОССИИ» был принят в ряды организации. Директор ООО «Нем-А» видит в «ОПОРЕ» настоящую поддержку малого бизнеса на местах.
Общее собрание учредителей Координационного центра доменов .RU/.РФ приняло решение о передаче функций Технического центра (оператора реестров) национальных доменов .RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО «Ростелеком». Для обеспечения целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского сегмента сети Интернет и его критической инфраструктуры учреждена специальная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр Интернет», являющееся дочерней структурой компании ООО «РТК – Центр обработки данных». ООО «РТК-ЦОД» – центр компетенции ГК ПАО «Ростелеком» в области услуг центров обработки данных, облачных сервисов и сетевых технологий.
29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.