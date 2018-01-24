Под Брянском водитель Nissan Almera сбил 15-летнюю девочку

15-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Брянском районе.

25 января около 19.30 на 146-м километре трассы Орел – Смоленск девочку, переходившую дорогу в неположенном месте, сбил 34-летний водитель Nissan Almera, который ехал в сторону Жуковского района.

Школьница получила линейный перелом затылочной кости, ушиб головного мозга легкой степени и закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации в присутствии родителей она отказалась – медики отпустили ее с назначением лечения.