В Клинцах разъяренная женщина избила полицейского ботинком
43-летняя жительница Клинцов напала на полицейского.
Конфликт между разъяренной женщиной и правоохранителем произошел вечером 13 октября 2017 года в подъезде дома по улице Ворошилова, сообщили в региональном СУ СК РФ. Пьяная дама сидела на полу, опираясь на дверь квартиры, не давая выйти наружу ее жильцам.
Жильцы дома вызвали полицию. Во время разбирательств дебоширка нанесла одному из полицейских несколько ударов руками и ботинком.
Женщину обвинили в применении насилия к представителю власти в связи с исполнением им служебных обязанностей. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его фигурантка предстанет перед судом.
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