В Брянске пенсионерка пострадала в 27-м автобусе

76-летняя женщина получила травму при поездке в автобусе № 27 в Брянске.

ДТП произошло 25 января около 10.50 на подъезде к остановке «Гостиница «Брянск» на проспекте Ленина, сообщили в городском ОГИБДД. Пожилая женщина упала в салоне автобуса.

В травмпункте Советского района у нее диагностировали ушиб левой половины грудной клетки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.