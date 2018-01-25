Под Трубчевском пострадавших в ДТП вызволяли из искореженной машины

В груду металла превратилась легковая машина в результате ДТП в Трубчевском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, авария произошла в третьем часу дня в деревне Городцы (на фото Брянского МЧС). Пострадавших извлекали из искореженного автомобиля с помощью спецсредств. По данным МЧС, их доставили в больницу.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.