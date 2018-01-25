В Брянске девушка вынесла из магазина духи на 10 тысяч рублей

В Брянске задержали «оптовую» похитительницу парфюмерии.

Как сообщили в региональном УМВД, 25-летняя девушка украла в магазине косметики в Советском районе четыре флакона духов общей стоимостью около 10 тысяч рублей.

Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. На выходе работники магазина попытались остановить девушку, но ей удалось сбежать.

Подозреваемую – жительницу Навлинского района – задержали сотрудники уголовного в ходе оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело. По статье «Грабеж» девушке грозит до четырех лет заключения.