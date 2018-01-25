На Калинина в Брянске столкнулись три машины: ранена девушка-пешеход
Один человек пострадал в результате тройного ДТП в Советском районе Брянска.
Авария произошла 26 января около 9.45 у дома № 56 по улице Калинина, сообщили в городском ОГИБДД.
Ее спровоцировал 27-летний водитель Foton. Двигаясь от улицы Пионерской к улице Фокина, он протаранил Peugeot 206, 60-летний водитель которого остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.
От удара Peugeot вылетел на «зебру» и сбил 21-летнюю девушку-пешехода. Foton в свою очередь врезался в стоявший в крайнем левом ряду Hyundai Solaris под управлением 63-летнего водителя.
Девушка-пешеход получила ушиб левой голени.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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