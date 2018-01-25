На Калинина в Брянске столкнулись три машины: ранена девушка-пешеход

Один человек пострадал в результате тройного ДТП в Советском районе Брянска.

Авария произошла 26 января около 9.45 у дома № 56 по улице Калинина, сообщили в городском ОГИБДД.

Ее спровоцировал 27-летний водитель Foton. Двигаясь от улицы Пионерской к улице Фокина, он протаранил Peugeot 206, 60-летний водитель которого остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.

От удара Peugeot вылетел на «зебру» и сбил 21-летнюю девушку-пешехода. Foton в свою очередь врезался в стоявший в крайнем левом ряду Hyundai Solaris под управлением 63-летнего водителя.

Девушка-пешеход получила ушиб левой голени.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.