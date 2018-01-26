ДТП под Трубчевском устроил пьяный водитель: ранены двое

Два человека пострадали в результате аварии в Трубчевском районе.

Напомним, ДТП произошло 26 января около 14.30 на улице Трубчевской в деревне Городцы.

Подробности происшествия сообщили в областной ГИБДД. По данным ведомства, пьяный 38-летний водитель Renault Simbol выехал на встречную полосу, затем машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.

Водителя и 37-летнего пассажира из искореженной машины извлекали спасатели. Пострадавших госпитализировали с травмами.