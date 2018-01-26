В Трубчевске столкнулись фура и «КамАЗ»
Один человек ранен при столкновении фуры и «КамАЗа» в Трубчевске.
Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 26 января около 17.40 на перекрестке улиц Дзержинского и Володарского.
57-летний водитель Renault Premium с полуприцепом проигнорировал знак «Уступите дорогу» и протаранил «КамАЗ-45144» под управлением 52-летнего водителя.
В результате аварии пострадал водитель «КамАЗа». Его госпитализировали с закрытым переломом обеих костей голеней со смещением и рваными ранами ног.
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