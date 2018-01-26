В Брянске женщина разбила голову, упав в маршрутке

33-летняя женщина пострадала в результате поездки в маршрутном такси в Брянске.

ДТП произошло 27 января около 13.00 у дома № 2а по улице Речной, сообщили в городском ОГИБДД.

Пассажирка упала в маршрутке № 55. Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей правой теменной области.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.