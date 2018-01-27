Пострадавших в ДТП под Унечей деблокировали из машин

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, у деревни Рябовка столкнулись два легковых автомобиля (на фото Брянского МЧС). Спасателям пришлось деблокировать раненых из поврежденных машин.

Информации от ГИБДД о причинах столкновения и числе пострадавших в результате аварии пока не поступало.