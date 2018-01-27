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Под Брасово женщина на кроссовере насмерть сбила велосипедиста

Опубликовано Сегодня, 11:00

35-летний велосипедист погиб в результате аварии в Брасовском районе.

28 января около 18.30 на 1-м километре дороги Украина– Холмечь – Тарасовка – Кокоревка велосипедиста сбила 52-летняя женщина – водитель Kia Sportage, сообщили в областной ГИБДД.

Автомобилистка ехала от деревни Холмечь в сторону трассы М-3 «Украина». Мужчина двигался в попутном направлении.

От полученных травм он погиб на месте.

Напомним, за минувшие сутки, в Брянской области произошло три смертельных аварии, четыре человека погибли: помимо велосипедиста, женщина-водитель и пассажир «Лады Приоры» в Унечском районе и молодой человек, находившийся в Peugeot 407, в Почепском районе.

Из-за снегопада в регионе объявлено оперативное предупреждение. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

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