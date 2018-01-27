Под Брасово женщина на кроссовере насмерть сбила велосипедиста
35-летний велосипедист погиб в результате аварии в Брасовском районе.
28 января около 18.30 на 1-м километре дороги Украина– Холмечь – Тарасовка – Кокоревка велосипедиста сбила 52-летняя женщина – водитель Kia Sportage, сообщили в областной ГИБДД.
Автомобилистка ехала от деревни Холмечь в сторону трассы М-3 «Украина». Мужчина двигался в попутном направлении.
От полученных травм он погиб на месте.
Напомним, за минувшие сутки, в Брянской области произошло три смертельных аварии, четыре человека погибли: помимо велосипедиста, женщина-водитель и пассажир «Лады Приоры» в Унечском районе и молодой человек, находившийся в Peugeot 407, в Почепском районе.
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