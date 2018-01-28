На Фокина в Брянске водитель Volkswagen сбил 20-летнего пешехода

20-летний пешеход попал под колеса Volkswagen Golf в Брянске.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 28 января около дома № 31 по улице Фокина в Советском районе молодого человека, переходившего дорогу по «зебре», сбил 39-летний водитель Volkswagen Golf, который ехал от проспекта Ленина к улице Калинина.

Пешехода доставили в больницу с ушибом левого тазобедренного сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.