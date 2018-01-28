Под Стародубом гулявший по трассе пьяный пешеход попал под Volkswagen

В Стародубском районе 26-летний водитель Volkswagen Passat сбил 23-летнего пешехода.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло 28 января около 19.50 на 12-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Стародуб – Рюхово.

Водитель ехал от Стародуба в сторону Унечи. Пьяный молодой человек шел в попутном направлении по центру проезжей части.

Медики диагностировали у него ушибленную рану волосистой части головы, верхней губы и ушиб голени.