В Брянске столкнулись три легковушки и маршрутка: ранены двое

Две женщины пострадали в результате массового ДТП в Фокинском районе Брянска.

29 января около 16.50 у дома № 87 по проспекту Московскому столкнулись «ВАЗ-21074», микроавтобус Peugeot Boxer – маршрутка № 240, «ВАЗ-21099» и Skoda Octavia.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 20-летний водитель «ВАЗ-21074», двигаясь по проспекту со стороны кольца на мясокомбинате к улице Менжинского по средней полосе и не соблюдая дистанцию, врезался в попутную маршрутку под управлением 48-летнего водителя, в салоне которой находились восемь пассажиров.

От удара маршрутка протаранила стоявший впереди «ВАЗ-21099» под управлением 30-летнего водителя, который в свою очередь врезался в Skoda Octavia, 27-летний водитель которой остановился у светофора.

45-летняя пассажирка маршрутки получила резаную рану скулы. 29-летнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По данным ГИБДД, в момент аварии все водители были трезвыми. Сейчас полицейские проводят проверку.