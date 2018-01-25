В Брянске столкнулись три легковушки и маршрутка: ранены двое
Две женщины пострадали в результате массового ДТП в Фокинском районе Брянска.
29 января около 16.50 у дома № 87 по проспекту Московскому столкнулись «ВАЗ-21074», микроавтобус Peugeot Boxer – маршрутка № 240, «ВАЗ-21099» и Skoda Octavia.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 20-летний водитель «ВАЗ-21074», двигаясь по проспекту со стороны кольца на мясокомбинате к улице Менжинского по средней полосе и не соблюдая дистанцию, врезался в попутную маршрутку под управлением 48-летнего водителя, в салоне которой находились восемь пассажиров.
От удара маршрутка протаранила стоявший впереди «ВАЗ-21099» под управлением 30-летнего водителя, который в свою очередь врезался в Skoda Octavia, 27-летний водитель которой остановился у светофора.
45-летняя пассажирка маршрутки получила резаную рану скулы. 29-летнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
По данным ГИБДД, в момент аварии все водители были трезвыми. Сейчас полицейские проводят проверку.
Новости регионов
Завершается приём проектов на пятый Всероссийский конкурс интернет-проектов «Классный интернет». Тема онлайн-соревнования, организованного «Ростелекомом», – «Интернет-технологии в образовании». К участию принимаются реализованные проекты: сайт или раздел интернет-ресурса, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Дата окончания приёма работ – 31 января 2018 года.
29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.