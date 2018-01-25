Под Клинцами столкнулись «Ларгус» и «ВАЗ-21150»: ранен водитель «ВАЗа»

Один человек ранен в ДТП с участием «Лады Ларгус» и «ВАЗ-21150» под Клинцами.

Авария произошла 29 января около 14.35 на 6-м километре дороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора.

По предварительным данным областной ГИБДД, 32-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь от Клинцов в сторону Гордеевки, выехал на встречную полосу и протаранил «ВАЗ-21150» под управлением 42-летнего водителя.

Водитель «ВАЗа» получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области. Медики отпустили его с назначением лечения.