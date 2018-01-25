Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Супонево

Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Брянском районе.

Авария произошла 21 января около 23.55 в поселке Супонево. На 6-м километре трассы Брянск – Новозыбков, у дома № 16 по улице Шоссейной, столкнулись «ВАЗ-21154» и Mercedes Benz С 180.

Как ранее сообщали в ГИБДД, 23-летний водитель «ВАЗа», двигаясь в сторону Почепа, при развороте не уступил дорогу и врезался в Mercedes, 19-летний водитель которого ехал во встречном направлении.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и множественными переломами ребер. Он умер в больнице.

Водитель Mercedes получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.

УМВД по Брянской области просит очевидцев обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6. Телефоны: 67-03-91, 67-03-61.