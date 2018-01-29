В Брянске водитель налетел на огромную доску с гвоздями
Горожане обвиняют работников ближайшего шиномонтажа.
В Бежицком районе Брянска водитель пробил колесо, налетев на огромную доску с гвоздями. По словам автомобилиста Дмитрия Минина, ДТП произошло вечером 29 января на Литейном мосту.
«При проезде Литейного путепровода со стороны кольца стальзавода обнаружил доску с набитыми гвоздями. Не знаю, потерял ли ее какой самосвал или это дело рук вредителей, но на шиномотаж пришлось потратиться», – рассказал он.
Он также призвал водителей «быть внимательней на дороге и при возможности убирать такие помехи с проезжей части».
Интернет-пользователи полагают, что в случившемся виноваты работники близлежащей шиномонтажной мастерской.
«Шиномонтажники «молодцы», работу нашли себе», «Вот уроды. В голову вбить им эту доску!!!» – возмущаются они.
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