В Брянске водитель налетел на огромную доску с гвоздями

Горожане обвиняют работников ближайшего шиномонтажа.

В Бежицком районе Брянска водитель пробил колесо, налетев на огромную доску с гвоздями. По словам автомобилиста Дмитрия Минина, ДТП произошло вечером 29 января на Литейном мосту.

«При проезде Литейного путепровода со стороны кольца стальзавода обнаружил доску с набитыми гвоздями. Не знаю, потерял ли ее какой самосвал или это дело рук вредителей, но на шиномотаж пришлось потратиться», – рассказал он.

Он также призвал водителей «быть внимательней на дороге и при возможности убирать такие помехи с проезжей части».

Интернет-пользователи полагают, что в случившемся виноваты работники близлежащей шиномонтажной мастерской.

«Шиномонтажники «молодцы», работу нашли себе», «Вот уроды. В голову вбить им эту доску!!!» – возмущаются они.