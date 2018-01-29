20-летний брянец украл 2,5 километра кабеля

20-летний житель Брянска обрезал кабели на технических этажах жилых домов.

В общей сложности он украл более 2,5 километра кабеля, сообщили в региональном УМВД.

Ранее судимый молодой человек орудовал в Фокинском районе в октябре прошлого года: в полиции сообщили о пяти эпизодах краж. Кабель он сдавал в пункты приема металла. Размер ущерба оценивается в 20 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение по статье «Кража». Расследование уголовного дела завершено. Брянцу грозит до двух лет заключения.