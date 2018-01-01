Renault Logan вылетел в кювет на трассе Брянск – Новозыбков
Один человек ранен в результате ДТП на 11-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Климово.
Как сообщили в областной ГИБДД, 30 января около 9.15 51-летний водитель Renault Logan, двигаясь от Климово к Новозыбкову, не справился с управлением – машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Водитель получил рваную скальпированную рану головы – медики отпустили его с назначением лечения.
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