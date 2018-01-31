В Брянске проскочивший на красный водитель «ВАЗа» протаранил «Калину»

В Брянске женщина-водитель ранена в результате ДТП по вине автомобилиста-нарушителя.

Авария произошла 31 января около 9.10 у дома № 108 по проспекту Московскому в Фокинском районе.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 22-летний водитель «ВАЗ-21130», двигаясь от улицы Транспортной к улице Снежетьский Вал в правом ряду, проскочил на запрещающий сигнал светофора и протаранил «Ладу Калину», 41-летняя водитель которой ехала в обратном направлении и поворачивала налево, к «Литию».

Женщину – водителя «Калины» госпитализировали с ушибом грудной клетки.

По результатам медицинского освидетельствования, оба участника аварии были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.