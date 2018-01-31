Поиск по сайту

В Брянске проскочивший на красный водитель «ВАЗа» протаранил «Калину»

Опубликовано Вчера, 15:00

В Брянске женщина-водитель ранена в результате ДТП по вине автомобилиста-нарушителя.

Авария произошла 31 января около 9.10 у дома № 108 по проспекту Московскому в Фокинском районе.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 22-летний водитель «ВАЗ-21130», двигаясь от улицы Транспортной к улице Снежетьский Вал в правом ряду, проскочил на запрещающий сигнал светофора и протаранил «Ладу Калину», 41-летняя водитель которой ехала в обратном направлении и поворачивала налево, к «Литию».

Женщину – водителя «Калины» госпитализировали с ушибом грудной клетки.

По результатам медицинского освидетельствования, оба участника аварии были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

 1440
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске водитель маршрутки устроил тройное ДТП: ранены две пассажирки
  • Водитель «Калины» снес ограждение у 51-й школы в Брянске
  • В Брянске водитель BMW протаранил скорую помощь: ранена пенсионерка
  • В центре Брянска водитель из Навли сбил 11-летнюю девочку
  • Две пенсионерки получили травмы головы в 246-й маршрутке в Брянске
    •
    Новости регионов
    В Смоленске лихач на угнанной иномарке BMW едва не сбил ребенка
    23:03:05 01-02-2018
    Сотрудники ДПС днем 1 февраля на Московском шоссе в областном центре увидели, как водитель BMW едва не наехал на ребенка, переходившего дорогу, такую информацию сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Московская художница Вера Хайрутдинова представит для смолян выставку «Цвета эмоций»
    17:27:36 01-02-2018
    Выставка московской художницы Веры Хайрутдиновой «Цвета эмоций» стартует в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых с 14 февраля 2018 года, об этом сообщили организаторы.
    Рославльчанину приглянулись чужие духи и золотые изделия
    16:12:11 01-02-2018
    Ранее судимый житель Рославля, 20-летний парень, решил вспомнить уголовное прошлое и совершил кражу у знакомой девушки, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    Смоленский музей-заповедник разместил научные работы сотрудников в открытом доступе в сети Интернет
    15:13:24 01-02-2018
    Работа по размещению в открытом доступе исследовательских работ сотрудников Смоленского музея-заповедника продолжается, об этом сообщили специалисты музея.
    В Каспле двое молодых людей до смерти избили мужчину, а тело закатали в ковер
    14:40:19 01-02-2018
    Смоленский следком возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в поселке Каспля-2, подозреваемые уже задержаны, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    У жителей Смоленска дома из кранов течет вода черного цвета
    14:13:41 01-02-2018
    «Горводоканал» жители Смоленска занесли в «черный» список, об этом сообщила одноименная группа в соцсети 31 января.
    Лента новостей
    Вчера, 19:00
    В Брянске маршрутчика могут лишить прав из-за видео в «ВКонтакте» (ВИДЕО)
    Вчера, 18:20
    Богомаз сравнил выращивание картофеля с губернаторством
    Вчера, 17:40
    В Унече наркоман более двух месяцев хранил труп убитой им жены на балконе
    Вчера, 17:00
    Лестницу на бульваре Гагарина обещают сдать во всей красе к лету
    Вчера, 16:20
    В Брянске похитителя автомобильных колес поймали с поличным
    Вчера, 15:40
    «День выборов» по-брянски: «Политика вами интересуется всегда»
    Вчера, 15:00
    В Брянске проскочивший на красный водитель «ВАЗа» протаранил «Калину» (ВИДЕО)
    Вчера, 14:20
    Брянский студент «развел» жительницу Ярославля на 48 тысяч рублей
    Вчера, 13:40
    Брянцам обещают морозный февраль
    Вчера, 13:00
    В Навле отметили рождение первого в этом году ребенка
    Вчера, 12:26
    Терешин ушел с поста начальника отдела транспорта мэрии Брянска
    Вчера, 10:00
    Для любителей кататься с Кургана Бессмертия в Брянске открыли горку по соседству
    Вчера, 09:20
    В брянской «Родине» снова показывают кино
    Вчера, 08:40
    Глава Брянска склоняет горожан к автобусам
    Вчера, 08:00
    «Культурные» брянские журналисты назвали пять главных событий 2017 года
    31-01-2018, 19:00
    Февраль начнется в Брянской области со снега и гололеда
    31-01-2018, 18:20
    Брянских чиновников оштрафовали на 20 тысяч за конкурс по маршруту № 211
    31-01-2018, 17:40
    Брянцев просят жаловаться на неадекватных водителей
    31-01-2018, 17:00
    В Брянске проведут День открытых дверей для семей с детьми
    31-01-2018, 16:20
    Жители Брянска могут отслеживать движение троллейбусов, но не всех
    31-01-2018, 15:40
    Житель Брянска получил полтора года за фальшивые деньги
    31-01-2018, 15:00
    Судимый брянец убил друга за обвинения в работе на администрацию ИК
    31-01-2018, 14:20
    В Брянской области водитель и пострадавший помирились после ДТП
    31-01-2018, 13:40
    Елена Лайкова из Клинцовского района первой получила 9677 рублей из маткапитала
    31-01-2018, 13:00
    Полиция проведет тактико-строевые занятия в 56-й школе Брянска
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 10:58
    День всех Влюблённых в «Дружбе»
    Вчера, 10:50
    «Мираторг» увеличил штат сотрудников птицеводческого проекта на территории Брянской области до 2,5 тысяч человек в 2017 году.
    Вчера, 01:30
    На сцене к/з «Дружба» состоится концерт виолончельной и фортепианной музыки.
    31-01-2018, 15:10
    «МегаФон» запустил новое комплексное предложение для брянского бизнеса
    31-01-2018, 14:02
    Из девяностых в тридцатые: У предпринимателей всё больше возможностей для развития
    Актуальные темы
    Деловые новости Новости компаний
    ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» прием по субботам
    Общество О главном
    «Женщины курили»: пациентка рассказала о смертях в Брянском перинатальном центре
    Новости Общество
    «Врете»: Олеся Коломейцева вступилась за мужа
    Политика О главном
    Коломейцев «наигрался в демократию» и извинился перед Богомазом
    Политика О главном
    Брянскую область назвали примером для всей России
    Новости партнёров
    Опора России
    В Дятьково состоялся IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому.

    В Дятьково состоялся IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому.Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.

    Ростелеком новости
    В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно застраховать домашнее оборудование для пользователей услуг связи

    «Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.

    МРСК новости
    МРСК Центра в Брянской области завершила модернизацию крупного центра питания

    Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили реконструкции подстанции 110/6 кВ «Бежицкая» - одного из крупных питающих центров Брянского района.
    РЖД новости
    Движение автотранспорта через переезд в поселке Пятилетка Брянской области будет ограничено 29 января в связи с ремонтом пути

    Движение автотранспорта через переезд в поселке Пятилетка Брянской области будет ограничено 29 января в связи с ремонтом пути29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.