В Брянске похитителя автомобильных колес поймали с поличным

В Брянске с поличным задержали злоумышленника, снимавшего колоса с иномарки.

28 января в дежурную часть полиции сообщили, что во дворе дома в Московском микрорайоне в Бежице неизвестный снимает колеса с «Инфинити».

На место тут же прибыл ближайший наряд. Инспекторы ДПС увидели, как от машины отбегает мужчина и садится в «ВАЗ-21099».

Полицейские остановили машину – за рулем находился 29-летний житель Сельцо. В багажнике «ВАЗа» автоинспекторы обнаружили ключи, принадлежности от домкрата и колесные гайки от «Инфинити», с которого автовор успел снять два колеса.

Возбуждено уголовное дело. Суда житель Сельцо дожидается под подпиской о невыезде.