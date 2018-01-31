Под Брянском столкнулись «ВАЗ», маршрутка и грузовик: «ВАЗ» всмятку
Тройная авария произошла 1 февраля под Брянском.
Как сообщили в областной ГИБДД, около 18.45 на 27-м километре дороги «Обход Брянска» столкнулись «ВАЗ-21041-30» микроавтобус Fiat маршрутного такси и грузовик «МАЗ».
Аварию спровоцировал 39-летний водитель «ВАЗа». Двигаясь от Супонево в сторону Дятьково, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку под управлением 38-летнего водителя. От удара «ВАЗ» отбросило на попутный «МАЗ», за рулем которого находился 37-летний водитель.
В результате столкновения от «ВАЗа» осталась груда металлолома. Водителя госпитализировали с переломом ребер и пневмотораксом.
О других пострадавших не сообщается.
Новости регионов
Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили реконструкции подстанции 110/6 кВ «Бежицкая» - одного из крупных питающих центров Брянского района.
29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.