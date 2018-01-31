Под Брянском столкнулись «ВАЗ», маршрутка и грузовик: «ВАЗ» всмятку

Тройная авария произошла 1 февраля под Брянском.

Как сообщили в областной ГИБДД, около 18.45 на 27-м километре дороги «Обход Брянска» столкнулись «ВАЗ-21041-30» микроавтобус Fiat маршрутного такси и грузовик «МАЗ».

Аварию спровоцировал 39-летний водитель «ВАЗа». Двигаясь от Супонево в сторону Дятьково, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку под управлением 38-летнего водителя. От удара «ВАЗ» отбросило на попутный «МАЗ», за рулем которого находился 37-летний водитель.

В результате столкновения от «ВАЗа» осталась груда металлолома. Водителя госпитализировали с переломом ребер и пневмотораксом.

О других пострадавших не сообщается.