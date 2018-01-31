В Брянске у «ВАЗа» вырвало бампер при столкновении с «ГАЗелью»

Два человека пострадали в результате столкновения «ГАЗели» и «ВАЗа» в Бежицком районе Брянска.

Авария произошла 1 февраля около 17.45 на улице Литейной, сообщили в областной ГИБДД.

48-летний водитель «ГАЗ-33021», двигаясь по Литейной со стороны улицы 50-й Армии, при повороте налево, к поселку Антоновка, не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ-21103». 20-летний водитель «ВАЗа» ехал по Литейной со стороны Дятьково к улице 50-й Армии.

От удара «ВАЗ» получил серьезные кузовные повреждения (на фото).

Водителя «ГАЗели» госпитализировали с ушибленной раной лба и ушибом мягких тканей головы, водителя «ВАЗа» – с ушибленной раной волосистой части головы.