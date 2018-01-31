В Брянске у «ВАЗа» вырвало бампер при столкновении с «ГАЗелью»
Два человека пострадали в результате столкновения «ГАЗели» и «ВАЗа» в Бежицком районе Брянска.
Авария произошла 1 февраля около 17.45 на улице Литейной, сообщили в областной ГИБДД.
48-летний водитель «ГАЗ-33021», двигаясь по Литейной со стороны улицы 50-й Армии, при повороте налево, к поселку Антоновка, не уступил дорогу и протаранил «ВАЗ-21103». 20-летний водитель «ВАЗа» ехал по Литейной со стороны Дятьково к улице 50-й Армии.
От удара «ВАЗ» получил серьезные кузовные повреждения (на фото).
Водителя «ГАЗели» госпитализировали с ушибленной раной лба и ушибом мягких тканей головы, водителя «ВАЗа» – с ушибленной раной волосистой части головы.
Новости регионов
Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили реконструкции подстанции 110/6 кВ «Бежицкая» - одного из крупных питающих центров Брянского района.
29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.