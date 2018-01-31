На брянской трассе двух женщин сбили в одном месте с разницей в минуту
В Брянской области двое водителей сбили двух женщин-пешеходов в одном и том же месте с разницей в минуту.
Как сообщили в областной ГИБДД, оба ДТП произошли 1 февраля на 213-м километре трассы Брянск – Новозыбков.
Около 18.50 32-летний водитель Skoda Octavia, двигаясь от поселка Красный Камень в сторону Новозыбкова, сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Несмотря на темное время суток, светоотражающих элементов на ее одежде не было. Пенсионерку госпитализировали с поверхностной ушибленной раной волосистой части головы, закрытым переломом локтевой кости средней трети со смещением и ушибом тазобедренного сустава.
Спустя минуту, в 18.51, на этом же месте при аналогичных обстоятельствах 50-летний водитель Toyota Corolla, который также ехал от Красного Камня к Новозыбкову, сбил 36-летнюю женщину. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, подкожной гематомой лба, сотрясением головного мозга и рваной раной нижней трети левого предплечья.
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