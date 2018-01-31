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Из-за чести сестры 21-летний брянец убил пенсионера

Опубликовано Сегодня, 13:00

В поселке Мичуринский Брянского района убит 62-летний пенсионер.

Трагедия разыгралась вечером 3 декабря по улице Молодежной, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

В подъезде жилого дома пьяный 21-летний молодой человек избил пожилого местного жителя. От травм пенсионер погиб на месте.

Нападавший попытался сбежать, но его задержал полицейский, который случайно оказался рядом в нерабочее время.

На допросе молодой человек, который уже был судим за преступления против личности и собственности, рассказал, что ошибочно принял пенсионера за обидчика своей сестры, пожаловавшейся ему на распространение унижающих ее достоинство сведений.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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