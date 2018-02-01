Отсидевший за убийство брянец обокрал невесту и попытался сбежать в Коми
39-летняя жительница Брянска, готовившаяся к свадьбе, в полиции узнала, что обокравший ее жених – бывший уголовник.
Как сообщили в региональном УМВД, в середине января в полицию обратилась 39-летняя жительница Володарского района. Она рассказала, что пару недель назад познакомилась с молодым мужчиной, с которым у них сразу возникла взаимная симпатия.
Уже через два дня избранник переехал в ее квартиру. О себе и своем прошлом он старался не распространяться и всегда переводил разговор на их отношения и грядущую свадьбу.
Однажды утром женщина проснулась и обнаружила пропажу жениха. Вместе с ним пропали его личные вещи, а также мобильный телефон и банковская карта женщины, на которую накануне поступила ее зарплата.
Все еще не веря в коварство жениха, она пришла в полицию. Оперативники показали ей фотографии ранее судимых мужчин, находящихся на полицейском контроле.
На одном из снимков женщина опознала избранника. Им оказался 29-летний житель Брянска, недавно освободившийся из колонии, где он отбывал наказание за убийство.
Выяснилось, что жених уехал в Москву, где купил билет до Республики Коми, куда раньше ездил на заработки.
По ориентировке московские оперативники сняли его с поезда и организовали доставку в Брянск. Украденный телефон у него изъяли. 21 тысячу рублей с карты он успел потратить на алкоголь.
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