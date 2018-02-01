На Станке Димитрова в Брянске неизвестные пробили колеса 10 машин

Неизвестные продырявили колеса 10 машин в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП произошло в ночь на 1 февраля у дома № 67 по проспекту Станке Димитрова, напротив автостоянки.

«Пробиты все до единой покрышки, да еще и по три прокола в каждой. Предполагаемо, шилом. Машины были припаркованы за садиком у платной автостоянки. По словам очевидцев, уже не в первый раз, но в этот раз уж очень много машин попало под руку обидчиков», – пишет автор фото.

«Уроды!!! Ноги повыдергивать!!!», «Очередные идиоты, в том году побили у семи машин стекла там же, в моей тоже», – негодуют горожане.

Обратились ли владельцы машин в полицию, неизвестно.









