На Почтовой в Брянске пенсионер на Daewoo сбил 34-летнего пешехода

34-летний мужчина госпитализирован в результате ДТП В Бежицком районе Брянска.

По данным городского ОГИБДД, 2 февраля около 19.35 пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте у дома № 36 по улице Почтовой, сбил 67-летний водитель Daewoo Nexia, который ехал от улицы Ново-Советской к Ульянова.

Пешехода доставили в больницу с ссадиной правой брови и повреждением связок голеностопного сустава. У него взяли кровь для определения состояния опьянения. Водитель в момент ДТП был трезв.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.