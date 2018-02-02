В Ржанице при пожаре погиб мужчина

Пенсионерка 74-х лет обратилась с заявлением к правоохранителям, сообщив о том, что к ней в гости приходила незнакомка и просила попить воды; пока пожилая женщина отлучилась на кухню, гостья пропала, вместе с ней пропали и все деньги заявительницы; об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.