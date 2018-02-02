На Дуки в Брянске столкнулись три машины: ранена женщина

32-летняя женщина пострадала в результате тройной аварии в Советском районе Брянска.

4 февраля около 2.00 у дома № 34 по улице Дуки столкнулись Kia Rio, Hyundai Elantra и Renault Logan, сообщили в городском ОГИБДД.

22-летний водитель Kia Rio, двигаясь от улицы Вали Сафроновой к проспекту Ленина в левом ряду, не соблюдая дистанцию, протаранил попутный Hyundai Elantra. От удара Hyundai налетел на остановившийся впереди Renault Logan.

У 32-летней пассажирки Hyundai Elantra медики диагностировали ушиб костей таза и ссадины таза.

По данным ГИБДД, все водители в момент аварии были трезвыми.