На брянской трассе «Лансер» протаранил ограждение и перевернулся
Две девушки пострадали в результате аварии в Жирятинском районе.
ДТП произошло 3 февраля около 17.50 на 43-м километре дороги Почеп – Жирятино, сообдили в областной ГИБДД.
27-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону Почепа, при изменении направления дороги не справился с управлением. Машина ушла в занос, протаранила металлическое ограждение и перевернулась.
25-летняя пассажирка получила ушиб голеностопного сустава. У 29-летней пассажирки ушиб лобной части головы, ушибленная рана верхней губы и ушиб предплечья. Обе от госпитализации отказались.
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