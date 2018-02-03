На брянской трассе «Лансер» протаранил ограждение и перевернулся

Две девушки пострадали в результате аварии в Жирятинском районе.

ДТП произошло 3 февраля около 17.50 на 43-м километре дороги Почеп – Жирятино, сообдили в областной ГИБДД.

27-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в сторону Почепа, при изменении направления дороги не справился с управлением. Машина ушла в занос, протаранила металлическое ограждение и перевернулась.

25-летняя пассажирка получила ушиб голеностопного сустава. У 29-летней пассажирки ушиб лобной части головы, ушибленная рана верхней губы и ушиб предплечья. Обе от госпитализации отказались.