У цирка в Брянске на припаркованные машины рухнуло дерево
В Советском районе Брянска во время снегопада на машины рухнуло дерево.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП произошло днем 4 февраля у цирка. Старое дерево придавило как минимум три автомобиля.
«Были в цирке в это время, вышел ведущий и обрадовал народ: мол, кто поставил машины возле ВТБ, держитесь», – рассказал один из горожан.
«И наша машина оказалась там. Просто пора администрации города задуматься насчет спила деревьев возле парковки, дороги и детских площадок, вот посмотрите, когда будет смертельный случай тогда этим займутся, а мы как раз с трехлетней дочкой приехали в цирк, боюсь представить, если б мы в машине были! И страховка ничего не заплатит!» – сообщила владелица одной из машин.
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