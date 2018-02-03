У цирка в Брянске на припаркованные машины рухнуло дерево

В Советском районе Брянска во время снегопада на машины рухнуло дерево.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП произошло днем 4 февраля у цирка. Старое дерево придавило как минимум три автомобиля.

«Были в цирке в это время, вышел ведущий и обрадовал народ: мол, кто поставил машины возле ВТБ, держитесь», – рассказал один из горожан.

«И наша машина оказалась там. Просто пора администрации города задуматься насчет спила деревьев возле парковки, дороги и детских площадок, вот посмотрите, когда будет смертельный случай тогда этим займутся, а мы как раз с трехлетней дочкой приехали в цирк, боюсь представить, если б мы в машине были! И страховка ничего не заплатит!» – сообщила владелица одной из машин.



