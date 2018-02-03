В Унече пожарные спасли человека из горящего дома

Из-за троллейбуса на улице Кирова оторвались провода в областном центре 5 февраля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в сосцсети.

Четыре пригородных автобуса отменили в Вязьме 5 февраля из-за непогоды, все это утренние рейсы, об этом сообщил официальный сайт города.

Смоленский следком занялся расследованием убийства 55-летнего жителя деревни Дубровка, по факту возбуждено уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Ученики смоленских школ могут отправиться на карантин, об этом стало известно во время оперативного совещания в мэрии 5 февраля.

В сельском магазине Духовщинского района нетрезвый мужчина разбивал окна, мимо проходил местный житель и сделал ему замечание, в ответ первый зверски избил последнего; расследованием дела занялся смоленский следком.

В 10.25, через семь минут после вызова, пожарные прибыли на место. По всей площади горела крыша деревянного дома. Потушить ее удалось в 11.10.

В одиннадцатом часу загорелся частный жилой дом по улице Сергея Лазо, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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