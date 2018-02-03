В Унече пожарные спасли человека из горящего дома
Крупный пожар произошел утром 5 февраля в Унече.
В одиннадцатом часу загорелся частный жилой дом по улице Сергея Лазо, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В 10.25, через семь минут после вызова, пожарные прибыли на место. По всей площади горела крыша деревянного дома. Потушить ее удалось в 11.10.
«Есть спасенный», – сообщили в МЧС.
Причину возгорания предстоит установить.
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