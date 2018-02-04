В Погаре пропал 53-летний Николай Котов

В сельском магазине Духовщинского района нетрезвый мужчина разбивал окна, мимо проходил местный житель и сделал ему замечание, в ответ первый зверски избил последнего; расследованием дела занялся смоленский следком.

Интернет-викторина «От чистого истока», посвященная Всемирному дню водно-болотных угодий, который отмечается во всем мире 2 февраля, начинается в национальном парке «Смоленское Поозерье», об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Подросток пробрался в магазин, расположенный в поселке Кардымово Смоленской области, и ограбил его; задержать юного преступника помог служебный пес, об этом сообщила пресс-службе регионального МВД.

В прошлом году на территории Смоленского региона появился первый Центр оценки квалификации - Центр оценки квалификаций Смоленской Торгово-промышленной палаты. Региональный методический центр по внедрению национальной системы квалификаций в Смоленской области создан на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования».

Во дворе дома на улице Рыленкова полицейские обратили внимание на 23-летнего молодого человека, который вел себя не совсем адекватно; у парня были признаки опьянения, но не от спиртного.

Ситуацию, которая возникла на минувшей неделе в городском троллейбусе с участием кондуктора и ребенка, прокомментировал во время оперативного совещания в администрации города 5 февраля председатель комитета по транспорту и связи администрации города Алексея Иванов.

В отряде «Лиза Алерт» также просят откликнуться добровольцев для поисков Николая Котова.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Котова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.

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