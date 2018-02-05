17-летний брянец лишил школьницу смартфона
17-летний житель Бежицкого района Брянска обманом лишил 15-летнюю школьницу современного смартфона.
Как сообщили в региональном УМВД, молодой человек подошел к девочке на улице и попросил на минутку мобильный телефон, чтобы сделать срочный звонок.
Сомневаясь в искренности незнакомца, школьница все же согласилась помочь, но в качестве залога попросила его отдать свой сотовый. Тот передал ей старенький мобильник. Едва смартфон оказался в руках злоумышленника, он скрылся с места происшествия.
Полицейские выяснили, что SIM-карта в телефоне юного грабителя была зарегистрирована на подставное лицо, поэтому какое-то время ему удавалось скрываться от правоохранителей. Однако в конце концов его задержали.
По статье «Грабеж» несовершеннолетнему жителю Бежицы грозит до четырех лет заключения.
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