17-летний брянец лишил школьницу смартфона

17-летний житель Бежицкого района Брянска обманом лишил 15-летнюю школьницу современного смартфона.

Как сообщили в региональном УМВД, молодой человек подошел к девочке на улице и попросил на минутку мобильный телефон, чтобы сделать срочный звонок.

Сомневаясь в искренности незнакомца, школьница все же согласилась помочь, но в качестве залога попросила его отдать свой сотовый. Тот передал ей старенький мобильник. Едва смартфон оказался в руках злоумышленника, он скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили, что SIM-карта в телефоне юного грабителя была зарегистрирована на подставное лицо, поэтому какое-то время ему удавалось скрываться от правоохранителей. Однако в конце концов его задержали.

По статье «Грабеж» несовершеннолетнему жителю Бежицы грозит до четырех лет заключения.