По проспекту Станке Димитрова в Брянске растеклась канализация
Из-за коммунальной аварии затопило проспект Станке Димитрова в Советском районе Брянска.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП случилось днем 6 февраля. «На Станке Дмитрова, напротив БЦ «Десна», прорвало канализацию. Скоро будет каток», – рассказал автор фото и видео Александр Никишин.
«Прямо передо мной лупанул, еле увернулся», – пожаловался проезжавший мимо водитель. Горожане также отмечают, что «по крайней левой открыт наполовину люк».
По словам очевидцев, в настоящее время коммунальщики минимизировали последствия прорыва.
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